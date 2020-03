Mit diesen 5 Lebensmitteln werdet ihr Pickel los

2. Zitrusfrüchte

Frischen Orangen, Zitronen und Grapefruits sieht man bereits am spritzig süssen Fruchtfleisch an, dass sie richtige Vitamin-C-Bomben sind. Diese Eigenschaft macht sie zu idealen Pickel-Bekämpfern. Vitamin C lässt nämlich Entzündungen abklingen und beschleunigt den Heilungsprozess von Unreinheiten. Macht euch zum Frühstück einen frisch gepressten Orangensaft oder nehmt die Frucht als healthy Snack mit ins Büro.