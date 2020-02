Mit dem Schwedentrick wird Porridge so gut wie nie

Geht es um «Hygge» macht den Schweden so schnell niemand etwas vor. Und könnte man das wohlige Gefühl zum Frühstück essen, dann würde es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Form einer warmen Schüssel mit frischen Porridge daherkommen. Das Comfort Food aus in Milch aufgekochten Haferflocken (die Autorin möchte hier gerne noch empfehlen, unbedingt eine zerdrückte Banane hinzu zu geben. #thankmelater) wärmt von innen, macht lange satt, ist gesund und so günstig, dass auch unser Portemonnaie uns die Entscheidung dankt. Aber: Besser geht bekanntlich immer. Und wie es perfekt wird, weiss niemand besser als die Schweden.