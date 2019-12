Viel Wirbel um eine kleine Bohne

Ist Soja gesund oder nicht?

Die Hülsenfrucht hat keinen guten Ruf: Ihr Konsum soll den Regenwald zerstören und in unserem Körper die Hormone durcheinander bringen. Ist sie wirklich so schädlich? Wir verraten euch, ob an den Gerüchten was dran ist.