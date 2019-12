Was kann man nicht alles falsch machen im Leben … Auch der (für viele) so heilige Schlaf besteht aus mehr, als sich abends einfach in die Kissen fallen zu lassen. Nachts auf der linken Seite zu liegen ist nämlich gesünder und erhöht die Chancen, morgens erholt aufzuwachen. Die Erklärung liefern bestimmte innere Vorgänge im Körper.