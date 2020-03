Sodbrennen: Die Ursachen plus SOS-Hilfe

Na, der Rotwein ging euch am Abend mal wieder etwas zu leicht die Kehle herunter und dazu war das Essen auch noch so fein, dass ihr euch nur schwer zügeln konntet? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, in der Nacht oder am nächsten Morgen Sodbrennen zu bekommen, ganz schön gross. Für alle, die davon bisher verschont blieben: Für die Betroffenen fühlt es sich so an, als würde die Speiseröhre in Flammen stehen. Oft hält das schmerzhafte Gefühl über Stunden an und geht mit unangenehmem Aufstossen einher.