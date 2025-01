Nach einem richtig stressigen Tag endlich zu Hause aufs Sofa geplumpst. Was viele von uns neben der neusten Netflix-Serie am besten herunterfahren lässt, ist ein schönes Gläschen Rotwein. Immerhin entspannt der Tropfen doch so schön und passt, kombiniert mit ein paar Snacks und Kerzen, so gut zum kalten Wetter draussen.