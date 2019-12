Ist unsere Morgenroutine Gift für uns?

Bananen zum Frühstück sind schlechter als ihr Ruf

Kennt ihr diesen triumphierenden Moment am Morgen, wenn ihr euch im Büro eine Banane in euer Müsli schneidet und all eure Kollegen euch dafür bewundern, wie gesund ihr euch ernährt? Sorry to break it to you, aber: Die Anerkennung verdient ihr nicht.