Den bombastischsten Sex hat man mit dem/der, der/die einen am besten kennt

Und das sind wir selbst. Hoffentlich. Wir wissen genau, was uns gefällt, was uns fast durchdrehen lässt. Und sollte dem nicht so sein, dann gibt es heute ganz viel aufzuholen. Der optimale Sexualpartner liegt also, Gratulation, nicht neben, sondern in euch. Glück gehabt.



Masturbieren reduziert Stress und stärkt das Immunsystem

Warum bin ich eigentlich Single? Will ich überhaupt einen Partner/eine Partnerin? Der Kopf platzt fast vor negativen Gedanken. Sexy Me-Time zaubert einen Hormoncocktail herbei, der fast wie eine Droge wirkt. Die Mischung aus Endorphinen, Dopamin und Oxytocin lässt uns nicht nur befriedigt, sondern auch high und glücklich zurück.