Nur baumnussgross und doch ist die Schilddrüse für ganz schön viel in unserem Körper verantwortlich. Leiden wir etwa unter physischer und psychischer Erschöpfung, Appetitlosigkeit, Gewichtszunahme, Nervosität, Schlafstörungen oder Depressionen, kann es gut sein, dass das kleine, unter dem Kehlkopf liegende Organ daran schuld ist. Erst seit den 1950ern steht fest, dass die Drüse nicht einfach nur so zum Spass in unserem Hals liegt. Inzwischen weiss man, dass sie vor allem dazu da ist, Jod zu speichern, Nerven zu steuern und drei lebenswichtige Hormone zu bilden: Kalzitonin, Trijodthyronin (T3) und Tetrajodthyronin (T4). Während Kalzitonin hauptsächlich Kalzium- und Knochenstoffwechsel unterstützt, kurbeln T3 und T4 den Gesamtumsatz unseres Organismus an. Sie regulieren unser Gewicht und lassen uns schnell auf Umwelteinflüsse reagieren.