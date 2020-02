«Mut zur Pause!» So simpel lautet die Essenz des Hormonyogas. Die Umsetzung dagegen funktioniert nicht ganz so einfach. «Besonders für Frauen», sagt die Zürcher Yogalehrerin Tanja Forcellini. «Wir sind Meisterinnen im Multitasking.» Ein Schwerpunkt in ihren Hormonyoga-Kursen ist darum auch, wie man sich im Alltag Pausen schaffen kann. Denn: Dauerhafte Anspannung schlägt sich im Hormonhaushalt nieder. Unter Stress werden die Hormone Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet. Der Körper ist auf Aktion eingestellt. Das ist lebensnotwendig, wird aber zum Problem, wenn die Belastung anhält. Tanja Forcellini: «Wir haben im Körper sieben Hormondrüsen. Die Ausschüttung von Botenstoffen und Hormonen dient der Kommunikation zwischen den Drüsen und Organen. Doch bei Stress wird diese Kommunikation unterbrochen.» Um die Verbindung wieder aufzubauen, gibt es spezielle Übungen, die Dinah Rodrigues in den 90er-Jahren entwickelt hat. Tanja Forcellini integriert in ihrer Praxis zusätzlich Summgeräusche und Meditation. Die Vibrationen, welche beim Summen entstehen, breiten sich über die Schädeldecke aus, wo sich die Zirbel- und die Hirnanhangsdrüse befinden. Ausserdem gehören zum Hormonsystem die Schilddrüse, die Thymusdrüse (beim Brustbein), die Nebennieren, die Bauchspeicheldrüse und die Eierstöcke beziehungsweise die Hoden.