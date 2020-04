Darum gehört Kurkuma täglich auf den Speiseplan

Was Kurkuma alles kann

Hauptverantwortlicher für die Power des goldgelben Gewürzes sind nicht nur die zahlreich enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium, Eisen oder B-Vitamine. Der Stoff, der auf unseren Körper den grössten Einfluss ausübt, ist das Curcumin. Der ist erstens ausschlaggebend für die kräftige Farbe der Wurzel verantwortlich und bringt zweitens unseren Körper mächtig auf Hochtouren. So regt er etwa unseren Stoffwechsel an. Dadurch sind wir nicht nur aktiver, sondern verbrennen auch mehr Kalorien. Plus: Kurkuma hilft dabei, die Leber aka den Schmutzfänger des Körpers zu entgiften. Doch wer hätte es gedacht? Das war längst nicht alles, was das Wunder-Gewürz auf dem Kasten hat. Oft wird es auch bei Magen-Darm-Problemen, Ausschlägen, Schuppenflechte oder kleinen Verletzungen eingesetzt. Der Grund: Curcumin hat eine entzündungshemmende und antiseptische Wirkung. Und glaubt man zahlreichen Studien, soll das orientalische Gewächs sogar der Entstehung von Krebszellen, Tumoren und Alzheimer vorbeugen – wow. So überzeugt wie wir?