Rheuma ist ein Lustkiller

Rheuma ist eine der ältesten und verbreitetsten Krankheiten der Menschheit. Statistisch gesehen macht jeder zweite Erwachsene früher oder später mit ihr Bekanntschaft. In der Schweiz leiden etwa 1.5 Millionen Menschen an rheumatischen Beschwerden. Eine ganze Menge. Trotzdem wird Rheuma gerne als Alters-Wehwehchen abgetan, die sich nicht so drastisch auf das Leben auswirkt. Die Realität sieht allerdings anders aus: Auch viele junge Menschen leiden unter ihr – und das in fast allen Bereichen des Lebens.