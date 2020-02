Mein Kampf im Umgang mit Neurodermitis

Die ausgelösten Ausschläge erscheinen an beliebigen Körperstellen, häufig an den Ellenbogen und in den Kniekehlen. Dort ist die Haut ganz dünn, gerötet, wird rau und die oberen Hautzellen sterben ab, sodass sie schliesslich in Form von überschüssigen Schüppchen über den Körper rieseln. Und lasst mich euch eines sagen: Die Ausschläge beissen. Höllisch. 24 Stunden am Tag.