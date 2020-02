Was zur Hölle ist Elektro-Beauty?

Die Digitalisierung hat uns schon in so manchen Bereichen geholfen oder sie gleich komplett eingenommen. Auch in Sachen Beauty steht sie uns zur Seite und greift dem Körper mit Massage- und Reinigungsgeräten unter die Arme. Dass wir die neusten Technologien aber an unser Gesicht ranlassen, scheint riskant: Strom soll – in die Haut geschossen – gegen Alterung, Schwellungen und Falten helfen. So bleibt uns nichts anderes übrig, als auch kuriosen Mikrostrom-Geräten (die äusserlich irgendwie an einen Vibrator erinnern) eine Chance zu geben.