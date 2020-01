Diese 5 Gadgets machen uns zu Hause fit

So ein Home-Workout hat nämlich einige Vorteile. Zum Beispiel hat euer Zuhause keine Öffnungszeiten und erfordert keine Anreise. Ihr könnt also jederzeit komplett ungestört Sport machen. Ausserdem spart ihr eine Meeenge Geld: Im Gegensatz zum Fitnessabo sind die Preise für Sportzubehör ein Klacks und ihr müsst ja auch nur das kaufen, was ihr wirklich braucht. Und das wäre …