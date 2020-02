Ein Cleansing Balm macht eure Haut butterzart

Die Stärke des Cleansing Balms liegt in seiner Sanftheit! Schaum- oder Gel-Reiniger sind bekannt dafür, dass sie die Haut reizen und austrocknen, was auf lange Sicht ihren pH-Wert zerstören kann. Mit einem Cleansing Balm habt ihr all diese Sorgen nicht. Da er hautreparierende Öle enthält, können Rötungen oder Irritationen sogar gemildert werden.