Dank diesem Trick hält der Lippenstift (fast) ewig

9:00 – Los geht’s

Voilà, der Look steht, ich bin happy. Und ich muss sagen, meine Lippen fühlen sich zwar etwas trocken an, gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, die Farbe wird länger halten als sonst. Mal sehen, was passieren wird, wenn ich den ersten Kaffee meine Kehle herunterstürze.