Tschüss blasse Winter-Haut

In 3 Schritten zum natürlichen Glow

Wenn ihr über die Feiertage weder in den Bergen wart noch in einem exotischen Land Sonne tanken konntet, kämpft ihr zurzeit bestimmt auch mit fahler Haut, oder? Wir zeigen euch, wie ihr in wenigen Minuten einen frischen Teint bekommt.