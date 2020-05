Wie viel Sinn steckt in Nahrungsergänzungsmitteln?

Wie sieht euer morgendliches Frühstück so aus? Liebevoll selbst gemachtes Oatmeal mit Beeren? Oder seid ihr mehr so der Typ Kaffee plus Gipfeli und 13 verschiedene Pillen, die euch mit den nötigen Vitaminen für den Tag versorgen sollen? Was in Amerika auf dem Speiseplan fast jeder Familie steht, spaltet bei uns noch immer die Gemüter. Was ist also dran an der Gesundheit in Pillenform? Wir haben bei einer nachgefragt, die es wissen muss: Emilie Léchot ist diplomierte Ernährungsberaterin und diplomierte Fachfrau für holistische Gesundheit. Sie hat mit uns Klartext über Nahrungsergänzungsmittel geredet.