Diese Zutat ist beim Kochen von Spargel essenziell

Er liegt aufgehäuft in den Gemüseregalen, steht gebündelt wie 'ne Eins in der Auslage und lässt uns an laue Sommertage denken: Beim Anblick von grünem, weissem und violettem Spargel läuft uns derzeit wieder das Wasser im Munde zusammen. «Aber Spargel ist so bitter», mag so mancher Banause (oder ein Kind) jetzt nölen. Möglich – aber nur, wenn man ihn falsch zubereitet und ganz nackt in zu viel Wasser wirft. Die Stangen sollten nur knapp bedeckt sein, um zu garantieren, dass der healthy Mix aus Vitamin C, Provitamin A, Vitamin B1 und B2 und Spurenelementen wie Phosphor, Kalzium und Kalium erhalten bleibt.