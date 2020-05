Wusstet ihr, was euer Kaffeesatz alles kann?

Ich habe eine Obsession für Cold Brew entwickelt. Auf Eis, da schmeckt mir Kaffee nämlich plötzlich. Selbst gebraut natürlich eh am besten. Und so rühre ich nun jeden Abend eine Kanne des köstlichen Gesöffs für mich und meinen Home-Office-Partner-in-Crime an. Immer nach dem Mittagessen ist jetzt also Kaffeepause – auch für mich. Verrückt, aber wie sagt man so schön: Besondere Zeiten erfordern besondere Massnahmen. Während ihr Bananenbrot backt, eure T-Shirts in Batikfarbe tunkt, oder zum Master of 3000-Teile-Puzzles geworden seid, trinke ich Cold Brew.