Warum auch Brüste Sommerklamotten brauchen

Das Leben ist ein ständiges Hin und Her. Mal ist es kalt, mal ist es warm. Mal zwiebelt man sich in tausend Lagen, mal strippt man bis aufs Adamskostüm. Unterwäsche aber trägt man immer. Also … meistens. Zumindest in seriösen Lebenslagen. Unten ein Slip, oben ein BH – das ist die Standardausstattung unserer primären und sekundären Geschlechtsmerkmale. Ob es nun Frühling, Sommer, Herbst oder Winter ist, spielt da meist eine Rolle. Untenrum gibt man sich mehr Mühe und zerrt an besonders kalten Tagen die kuschelige Frottee-Unterhose aus dem Schrank. Aber einen Winter-Bra – gibt es das? Sollte es!