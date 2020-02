5 Dessous- und Swimwear-Labels für grosse Brüste

Viele nörgeln ständig an ihren kleine Brüsten rum. Dabei ist das vollbusige Leben mindestens genauso kompliziert. Auf der Jagd nach Grösse L in der Unterwäsche-Abteilung und auf der Suche nach einem Oversize-Shirt, das nicht an den Brüsten hängen bleibt, begegnet man so einigen Hürden. Und diese so einfach ohne Sport-BH überspringen? Ganz klar eine Mission Impossible. Von Double-Boobs in einem zu kleinen BH oder Underboobs bei einem zu kleinen Bikini wollen wir gar nicht erst anfangen. Also lasst uns auf die Suche nach einem Dach machen, wo wir das viele Holz vor der Hütte unterstellen können.