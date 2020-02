Optische Täuschungen lassen uns etwas sehen, das in Wirklichkeit gar nicht zu sehen ist: grösser werdende Blumen, zitternde Muster oder ineinander verlaufende Spiralen. Die Illusionen führen unser Gehirn hinters Licht und spielen mit unserem Verstand. In der Mode sorgen gesmokte Materialien für einen ähnlichen (wenn auch nicht ganz so intensiven) Effekt. Der Stoff erinnert an kleine Waben, die mit Fäden zusammengerafft werden und dadurch etwas hügelig sind. Diese leichten Polsterungen schummeln eine grössere Oberweite und sind deshalb perfekt für kleine Brüste.