Man wollte mit einer warmen Farbe weg vom technischen Grün und Blau, erfuhr ich. Dass man so gezielt Frauen ansprechen wolle, wurde nicht erwähnt, aber nun ja ... mich hat man damit gekriegt. Verpackt wie eines der hippen Glossier-Produkte aus New York, so schlicht gehalten, als könne die Kampagne sich in einen sorgfältig kuratierten Feed mogeln: Ich würde vermutlich jedes Auto nehmen, wenn ich es mit einem pastellfarbenen Kabel laden könnte, statt zu tanken. Das Girl-Power-Millenial-Pink der Generation Y in einer minimalistischen Insta-Kulisse – das mag sexistisch von Volvo sein, aber wer drauf reinfällt und sich in der Kaugummiblase verstrickt, ist schliesslich selbst schuld. Was nicht heisst, dass man als Freundin der schönen Dinge keine Daseinsberechtigung auf Veranstaltungen wie dieser hat. Die Auto-Nerds mochten technisch versiert sein, die Industrie durchschauen und gewaltig mit Zahlen um sich werfen können – ich aber habe gefühlt. Den Vibe. Ich und sonst keiner. Ich hätte meine Frage stellen sollen. Schliesslich sind die vermeintlich blöden Fragen meistens die besten.