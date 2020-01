Neigt ihr zu Impulskäufen? Wir können euch helfen

Recyceln

Wie bei jeder anderen Routine, die einen früher oder später zu Tode langweilt, kann auch das in- und auswendig getragene Innere des eigenen Kleiderschranks eines Tages zur kreativen Narkolepsie führen. Die einzig logische Folge davon ist aber nicht, den Laptop aufzuklappen und wie ein Zombie durch das «Neu eingetroffen»-Sortiment des liebsten Onlineshops zu scrollen bis ein Teil kurz das Herz auflodern und die Augenlider hochschnellen lässt. Denn, echt wahr: weder sind die wallenden Glücksgefühle von Dauer, noch wird dieses eine Teil euch aus eurem Textil-Trott befreien. Besser: Laptop zuklappen – oder -knallen, das macht wach – und mit offenen Äuglein vor den Schrank treten. Zerrt raus, was euch noch immer gefällt oder ihr am liebsten tragt und puzzelt aus diesen Stücken neue Looks zusammen. Kombiniert, was ihr vorher noch nie kombiniert habt, werft Teile mit ins Game, die bislang irgendwie zu kurz gekommen sind, und räumt Fächer und Stangen einmal komplett um. Wir schwören, das kann schon wahre Wunder wirken.