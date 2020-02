Wie ist es eigentlich, polyamor zu leben?

Klingt einfach nach viel Sex. Wo ist da der Unterschied zu einer offenen Beziehung?

Es ist gerade diese Verbindung zu anderen. Es geht mir nicht per se darum, mich sexuell auszuleben. Ich möchte den Menschen kennenlernen und eine gute Zeit mit ihm haben. Also schon auch Sex. Aber das daraus mehr werden kann, schliesse ich nicht kategorisch aus. Gerade jetzt entwickelt es sich bei mir in eine Richtung, in der es ein bisschen so aussieht.



Du hast dann also zwei oder sogar mehr Beziehungen? Ist das nicht krass stressig?

Das kommt bei mir total darauf an. Im letzten halben Jahr war mein Leben an sich schon sehr stressig und emotional. Wenn ich mich selbst nicht 100 Prozent wohl fühle, bin ich nicht in der Stimmung, mich anderen Menschen gegenüber zu öffnen. Geht es mir gut und habe ich Freude am Leben, teile ich das aber total gern mit anderen. Das stresst mich dann nicht. Ich würde sagen, ich verknall mich grundsätzlich schnell und kann mich offen darauf einlassen, jemanden kennenzulernen. Dazu muss man aber natürlich schon der Typ sein. Und natürlich ist es zeittechnisch einfach eine Ressourcenfrage. Willst du dir die Zeit dazu nehmen, oder nicht?