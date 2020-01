Das turbulente Familienleben von Kobe Bryant

Schon der Anfang dieser grossen Liebe verläuft harzig. Vanessa ist gerade zarte 17 Jahre jung, als der vier Jahre ältere Kobe sich in die damalige Schülerin verliebt. Zwei Jahre später geben sich der gläubige Katholik und seine Liebste in der St. Edward the Confessor Catholic Church in Dana Point im Süden Kaliforniens das Jawort.