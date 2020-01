Wie Tinder uns bequem und feige macht

Es gab einmal eine Zeit, in der man sich in Bars, auf der Strasse oder gar im Bus kennengelernt hat. Man warf sich mehrmals flüchtige und dennoch verführerische Blicke zu und hoffte, dass einer der Beteiligten mutig genug war, um den ersten Schritt zu wagen. Manchmal reichte ein unscheinbares Lächeln, damit Mr. Right schnellen Schrittes in unsere Richtung stolzierte. Dann gab es noch einen lässigen Spruch obendrauf und zack – wir waren schock-verliebt und verbrachten einen unvergesslichen Abend.