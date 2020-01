Warum wir mehr über uns selbst lachen sollten

Stellt euch mal vor, ihr kippt euch versehentlich ein Glas Wasser in den Schoss. So richtig schön grossflächig, so dass es so aussieht, als hättet ihr gerade in die Hosen gepiselt. Was nun, was tun? Kein Drama machen und losprusten. Eure Freunde wird es sowieso köstlich amüsieren und wenn ihr mitlacht, wird aus dem Missgeschick plötzlich eine witzige Story, über die wahrscheinlich noch wochenlang Sprüche gerissen wird. Kurz gesagt: Humor verbindet. Und schafft Erinnerungen fürs Leben.