Prinz William, 37, und Herzogin Kate, 38, scheint dies nicht zu beeindrucken. Am Donnerstag hatten sie ihren ersten öffentlichen Auftritt seit dem grossen Megxit-Knall und sammelten massenweise Sympathiepunkte. Allen Wirren zum Trotz legten sie eine Glanzleistung an den Tag. Und bewiesen gleich in zwei Situationen, dass sie den typisch britischen Humor noch längst nicht verloren haben.