Nachhaltige Brands müssen noch immer gegen das Vorurteil ankämpfen, dass man ihnen die Umweltfreundlichkeit «ansieht». Wir stempeln sie schnell als uncool, altmodisch oder hippie-mässig ab. Doch diese Zeiten sind vorbei! Was ihre Designs angeht, spielen fair hergestellte Schuh-Labels mittlerweile in derselben Liga wie Nike, Adidas, New Balance und Co. Die populären Marken lenken aber mit ihrer Bekanntheit von den schrecklichen Produktionsverhältnissen ab: Immer wieder landen Skandale von eingestürzten Fabrikgebäuden, Hungerlöhnen oder gesundheitsschädlichen Chemikalien in den Medien. Und das soll cool sein? Definitiv nicht! Diese 5 umweltfreundlichen Marken machen es um Längen besser: