Feiert Meghan Übersee ihr modisches Comeback?

Erinnert ihr euch noch an Ende 2016, als diese hübsche, dunkelhaarige Amerikanerin am britischen Hof auftauchte und den Laden ordentlich aufmischte? Da sass sie mit einer zerrissenen Jeans bei den Invictus Games in Toronto, hängt sich Blazer in der Öffentlichkeit lässig über die Schultern und machte Messy Buns unter Royals zu einem Ding – wir können uns das Entsetzen in den Augen von Queen Elizabeth noch immer bildlich vorstellen. Der Rest der Nation war sofort schockverliebt in Meghan Markle. Die royale Hochzeit der Ex-Schauspielerin und des Prinzen war die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Und dann? Brach die Realität über die beiden herein. Die Buns wurden strenger, die Röcke länger, die Blazer korrekt angezogen und die Jeans gleich komplett aus dem Kleiderschrank verbannt. Den Rest der Geschichte kennen wir: Das royale Märchen ist ausgeträumt, Meghan und Harry gehen künftig ihren eigenen Weg in Kanada. Ohne Titel und ohne Unterstützung durch den gemeinen Steuerzahler, der die strengen Roben bisher mitfinanzierte.