French Girls schwören auf diese 7 Skincare Brands

Ihre Frisuren haben den unverkennbaren «Fresh out of Bed»-Look und ihre Haut strahlt 24/7 im natürlichen French-Glow – wie die Französinnen das alles so mühelos hinkriegen, war lange ein gut behütetes Geheimnis. Aber wir haben es geknackt: Bei ihrer Beauty-Routine vertrauen die «Parisiennes» nämlich auf diese 7 Gesichtspflege-Marken: