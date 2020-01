Lasst bloss die Finger von diesen 3 Diäten

Zwischen Weihnachten und Neujahr verlieren die Wochentage an Bedeutung und die Kalorien lösen sich in Luft auf. Wir schweben in einer Art Blase, in der uns (fast) alles erlaubt ist: Schlemmen ohne Ende, pausenlos Netflixen oder mitten am Tag ein Nickerchen machen. Und unsere Selbstdisziplin? Die hängt noch irgendwo im alten Jahr fest und meldet sich frühestens am Dreikönigstag wieder – aber dann mit voller Wucht: Von allen Seiten fliegen einem Begriffe wie Detox, Entschlackung oder Diät um die Ohren. Das schlechte Gewissen ist zurück und damit auch die (leider realen) extra Pfunde der Festtage. Aber sich davon stressen lassen? Nein! Der Körper pendelt sich von alleine wieder ein und Diäten zehren bloss an den Nerven. Auch die amerikanische Psychologin Sari Chait bekräftigt: