So könnt ihr Guetsli auch ohne Zucker geniessen

Wir wollen hier niemandem ein schlechtes Gewissen machen. In der Weihnachtszeit darf man ordentlich reinhauen und den healthy Lifestyle einfach mal sausen lassen. Nach einem Jahr wie 2020 sowieso. Wer aber im Januar dem Fitness-Wahn nicht total ausgeliefert sein will, kann seine Guetsli etwas kalorienarmer machen. Das gilt dann quasi als gesundes Schlemmen und ob ihr es glaubt oder nicht: Da gibt es viele leckere Alternativen, die den Zucker prima ersetzen. Also ran an die Backöfen!