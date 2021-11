Doch keine tolle Knolle?

Zu viel Ingwer ist gefährlich

Die Erkältungssaison ist eingeläutet und um uns etwas Gutes zu tun, versuchen wir oft so viel Ingwer wie möglich in den Speiseplan einzubauen. Aber Achtung: In zu grossen Mengen kann die Wurzel schnell ungesund werden.