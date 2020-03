Reine Erkältung oder doch Heuschnupfen?

Man muss schon sagen, Heuschnupfen ist echt 'ne gemeine Sache. Während der Frühjahrsduft für Nicht-Allergiker wohl einer der schönsten Gerüche überhaupt ist, ist er für Menschen mit Heuschnupfen nur eine miese Brise. Statt sich in den Park zu setzen und das bunte Treiben zu geniessen, will man sich am liebsten drinnen verschanzen. Umso fieser daher, dass sich die ersten Pollen schon jetzt auf den Weg in unsere Nasen machen (Hallo Klimawandel). Doch gerade jetzt, wo die Temperaturen schwanken und nicht nur Pollen, sondern auch Viren durch die Luft wirbeln, fällt es oft schwer zu unterscheiden, ob es sich bei dem nervigen Schnupfen um eine Erkältung oder doch um eine Allergie handelt. Um die Symptome langfristig bekämpfen zu können, ist es wichtig, herauszufinden, welchen Ursprung sie haben. Folgende Fragen helfen dabei, schneller herauszufinden, woher die Schnupfnase wirklich kommt.