2. Viel Schlaf macht gesund

Wenn wir ausgeruht in den Tag starten, sind wir nicht nur fitter, sondern auch weniger anfällig für Erkältungen. Schlafen wir hingegen über einen längeren Zeitraum hinweg nur etwa 5 bis 6 Stunden pro Nacht, purzelt die Zahl der Abwehrzellen in den Keller. Die Folge? Unser Immunsystem ist geschwächt und wir sind ein leichtes Opfer für Viren. Oh oh!