Was ihr nach der Krankheit zu Hause beachten müsst

2. Textilien

Ähnliches gilt für Handtücher, Bettwäsche und den Schlafanzug, in dem ihr vom Bett zum Sofa und zurück gekrochen seid. Selbstverständlich kommen die nicht in die Tonne, sondern in die Trommel. Alles so heiss waschen, wie das Etikett es zulässt, gerne mit einem zusätzlichen Schuss Hygienewaschmittel. Das Bett frisch beziehen, neue Handtücher im Bad verteilen – und ihr seid so gut wie unzerstörbar.