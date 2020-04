Psychischer Stress wegen Corona

Wie Angst das Immunsystem ausser Gefecht setzt

Ständig unter Druck, nur schlechte Nachrichten – und das 24/7. Ach, das ist doch bloss in unseren Köpfen – gar nicht so schlimm also. Leider doch! Für unseren Körper ist diese psychische Belastung alles andere als harmlos.