Die Autorin hat oft das Gefühl, sie sei nur deshalb so unbeschadet durchs Leben gesegelt, weil sie immer vom Schlimmsten ausgeht. Da lauern keine spontanen Enttäuschungen hinterm rosigen Blumenbeet der Emotionen, aber ab und zu springt ein unerwarteter Glücks-Exhibitionist heraus. Glaubt man aktuellen Studien, sollen Optimisten weniger anfällig für Depressionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Auch der Blutdruck wird weniger stark in die Höhe gejagt. Das heisst alles in allem: Optimisten leben im, logisch, Optimalfall nicht nur glücklicher, sondern auch länger. Nun möchte ja gerade jeder überleben – sei es den Virus, die Quarantäne, die Anxiety oder einfach bloss die sich im täglichen Live-Insta-Workout manifestierende Selbstoptimierung.

Apropos: Wer bei Letzterem ganz vorne mit dabei sein will, der kann auch seinen Geist auf ein luftiges Bestlevel trainieren. Eingefleischten Pessimisten mag das anfangs lächerlich und aufgezwungen erscheinen, aber hey, der Mensch gewöhnt sich an alles – auch an ein neues Mindset. So braucht unser Gehirn zwischen 21 Tagen und mehreren Monaten, um eine Gewohnheit neu ins Programm aufzunehmen.