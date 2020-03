Love is Blind – und schüchtern

Gut, dass wir jetzt the fuck at home stayen sollen. «Ich halte nichts vom Schreiben, lass uns doch lieber auf einen Kaffee treffen» – du, sorry! Ich darf nicht. Statt mit Rose zwischen den Zähnen am Treffpunkt Scham Ecke Verlegenheit auf unser Schicksal zu warten, können wir uns jetzt mit der besten Ausrede aller Zeiten in Grund und Boden daten. Romane schreiben, Witze machen, unsere Gefühle in Emojis verpacken und – das Beste – wenns nicht läuft, einfach den Chat verlassen. Ein bisschen wie bei «Love is Blind» – und da werden nach 10 Tagen Heiratsanträge gedropped. Das Konzept scheint also vielversprechend.