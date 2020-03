«Wir brauchen den realen sozialen Kontakt»

Was bedeutet ein Sozialleben in Zeiten von Social Distancing?

Ich denke, dass es eine Rückbesinnung auf die Familie gibt. Und man merkt, was man da aneinander hat. Es gehen ja aktuell Dinge verloren oder sind verboten, die für uns im Sozialleben total normal sind. Das ist ja auch eines der belastenden Dinge, beispielsweise Ausgangssperren wie wir sie in Spanien oder Italien sehen. Dort kommuniziert man persönlich über Balkone. Not macht erfinderisch.