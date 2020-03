2. Rantasten mit Buchstaben

Die Sexting-Bombe charmant zu zünden, ist ganz von der Situation abhängig. Wer sich da schlau anstellt, kann auf Plattitüden wie «Urgh, mein Nacken bringt mich um, ich bräuchte so dringend ’ne Massage» verzichten. Man kann auch Stichwörter droppen, die an gemeinsame sexy Time erinnern. Es gab da mal dieses eine krass gute Mal in der Sauna? Das Wort «Sauna» in den Text einbauen. Wer direkter ran will an den so fernen Speck, der kann auch einfach mit «Weisst du noch damals ...?» einsteigen oder schlicht und ehrlich «Ich bin spitz» (harmloser: «Ich hätte dich jetzt gerne hier») ins mobile Endgerät hacken.

Steigt das Objekt der Begierde ein, darf man sich den Ball schön hin und her spielen. Und nebenbei vielleicht schon mal erwähnen, dass untenrum einiges läuft. Manche schicken sich Bilder, andere erzählen, was sie sich wünschen, oder was sie mit dem anderen anstellen würden, wenn sie nur könnten. Da kann jeder durch erotische Fantasien driften, wie er will. Jedem selbst überlassen ist es auch, ob Toys als dritte Instanz mitspielen dürfen. Irgendwann sagt man sich dann, dass es bald soweit ist. Und dann ... platzt die Bombe oder man geht einen Schritt weiter.