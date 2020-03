Das Bundesrat hat sich am Sonntag und Montag zu zwei ausserordentlichen Sitzungen getroffen und den Notstand ausgerufen. «Es ist eine ausserordentliche Lage, die Regelung gilt ab heute Mitternacht bis zum 19. April. Wir müssen jetzt alles dafür tun, den Anstieg des Coronavirus zu verhindern und eine Verbreitung zu stoppen», sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga an einer Pressekonferenz in Bern. Sommaruga spricht von klaren, einheitlichen und verständlichen Regeln, die von allen in der Schweiz befolgt werden müssen.