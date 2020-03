Kann man Obst und Gemüse noch sorglos kaufen?

Wisst ihr noch damals, als wir bei Obst und Gemüse, das in Plastik verpackt ist, empört die Nase rümpften und uns lieber im nächsten Supermarkt noch mal umsahen, ob es die Gurke nicht vielleicht auch ohne Folie gibt? Aktuell sieht die Situation anders aus: Viele greifen jetzt wieder lieber zum eingepackten Produkt. Das kann man zu Hause auspacken und weiss «niemand ausser mir hatte es in den letzten Stunden in der Hand. Keimfrei.» Peperoni, Bananen und Salat in Folie – ein Hoch aufs Plastik. Ohne diesen Schutz erscheint uns das Risiko für Bakterien durch fremde Hände zu gross. Kann das eigentlich sein? Und ist die verpackte Version von Obst und Gemüse wirklich sicherer?