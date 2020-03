Statt Beauty- schauen wir nun Handwasch-Tutorials

«Hallo meine Lieben, ich bins wieder, eure WHO. Heute zeige ich euch, wie man in nur 30 Sekunden total einfach Leben retten kann. Na, wer hat schon eine Ahnung?» Ist angekommen, worauf wir anspielen? Ding Ding Ding – korrekt! Es geht ums Händewaschen. Denn das ist heute so wichtig wie selten zuvor. Mit etwas Wasser und Seife können wir die gefährlichen Coronaviren, die sich möglicherweise auf unseren Händen befinden, ganz einfach den Abfluss runterspülen. Immer vorausgesetzt, wir wissen, wie es richtig geht.