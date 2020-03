Jen geht in Sachen Frisur zwar seit 20 Jahren mit einem anderen Schnitt fremd, Selena Gomez dagegen scheint gerade erst auf den Geschmack gekommen zu sein. Nachdem sie in letzter Zeit erst einen Bob, dann blonde Strähnen und schliesslich einen Pony «anprobierte», hat sie nun ihren Traumpartner im «Rachel-Cut» gefunden! Den präsentierte die Sängerin am Dienstagabend erstmalig in der Talkshow von Kollegin Kelly Clarkson.