Wer kennt das nicht? Man steht morgens auf und die Haare machen partout nicht, was sie sollen. Gerade die Pony-Partie entpuppt sich oft als Endgegner in Sachen Styling. Um dieses Problem ab sofort ganz einfach und schnell zu lösen, werden nur ein paar Clip-in Spangen benötigt. Diese gibt es in diversen Varianten. Von einfarbig mit Perlen, bis bunt und ausgefallen. Der Clou: Sie sind auch absolut festtagstauglich.